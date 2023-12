Adversário do Remo na Série C anuncia contratações e fecha com 7 jogadores ex-Leão e Papão

Os clubes estão em busca de jogadores para iniciar a famosa pré-temporada. A Série C do Brasileiro, divisão em que o Remo faz parte, os clubes estão se movimentando a anunciando jogadores. O próprio Remo fechou com alguns atletas e, o adversário do Leão Azul na disputa do Brasileiro em 2024, anunciou um pacotão de atletas com quatro que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu.

O Botafogo-PB, que se classificou para o quadrangular final da Série C deste ano, mas ficou pelo caminho, anunciou em suas redes sociais, alguns atletas que irão compor o elenco0 do Belo em 2024. O clube nordestino fechou as contratações de dois goleiros, um zagueiro e um meia, todos eles jogaram em Belém, defendendo Leão ou Papão.

A equipe paraibana fechou as contratações do goleiro Dalton, de 37 anos, que estava no Vitória-BA e conquistou o acesso à Série A pelo Leão da Barra. O jogador estava no clube rubro-negro há três temporadas e fez parte da ascensão do Vitória, conquistando de forma sequencial os acessos para as Séries B e A, além do título da Segundona. Dalton defendeu o Paysandu temporada 2012 e também conquistou o acesso para a Série B com o Papão, além de ter defendido o Parauapebas (PA), em 2015.

Outro goleiro que o Botafogo-PB anunciou é Alan Bernardon, de 29 anos. O paranaense estava no Paysandu nesta temporada, mas pouco foi aproveitado pelo clube, principalmente após a chegada de Matheus Nogueira, que foi anunciado e não deu espaço para os outros goleiros. Alan fez uma partida pelo Paysandu na Série C e esteve no grupo que conquistou o tão sonhado acesso à Série B.

O Belo também anunciou um zagueiro para a próxima temporada. Welndel Lomar, 27 anos, irá defender o clube nordestino em 2024. Lomar passou pelo Remo em 2022 e 2023 e teve uma passagem bem discreta no Baenão. O jogador realizou apenas 10 partidas na temporada, sendo quatro como titular e irá enfrentar seu ex-clube na disputa da Terceira Divisão.

Fechando o quarteto de ex-jogadores que tiveram passagens por Leão e Papão e que foram anunciados nesta semana está o meia Luiz Felipe, de 27 anos. O jogador defendeu o Paysandu em 2020, temporada que esteve em campo com a camisa bicolor em 20 oportunidades. Luiz Felipe defendeu o Brasil de Pelotas-RS neste ano e seu último clube foi a Portuguesa-SP.

Mas as presenças de ex-atletas de Leão e Papão no Belo não param por aí. O clube já havia anunciado o atacante Luan Santos, com passagem pelo Papão, além do volante Júlio Rusch, que jogou pelo Remo em 2020 e conquistou o acesso à Série B e também o atacante Jean Silva, que defendeu o Leão Azul nesta temporada.