Adversário do Remo na Série C anuncia 'pacotão' e fecha com atacantes que jogaram no Leão e no Papão

O ano de 2023 ainda não acabou, mas os clubes já estão no mercado da bola atrás de novos jogadores para a temporada 2024. O adversário do Remo, na Série C do ano que vem, anunciou um “pacotão” de reforços para o ano que vem. O Belo oficializou técnico, executivo e dois atacantes que passaram pelo remo e Paysandu.

A equipe nordestina não conseguiu o acesso para a Série B e terá que disputar a Terceirona de 2024 mais uma vez e terá como adversário o Remo, que não passou da primeira fase deste ano. O Botafogo anunciou as chegadas do atacante Luan Santos, ex-Paysandu e também de Jean Silva, que jogou no Remo neste ano.

Luan Santos, de 27 anos, é ponta-esquerda e defendeu o Paysandu em 2022. O jogador de esteve em campo com a camisa do Papão em 16 partidas e marcou um gol. Ele acumula passagens pelo Bahia-BA, Vitória-BA, ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA, Ceará-CE, Confiança-SE e seu último clube foi o Suwon FC, da Coreia do Sul.

Já Jean Silva, de 34 na os, disputou a temporada 2023 pelo Remo. O jogador realizou 31 jogos pelo Leão Azul e balançou as redes quatro vezes. O atleta tinha o interesse de permanecer no Remo para o ano que vem, mas acabou acertando com o clube nordestino. Jean Silva teve passagens pelo Avaí-SC, Tombense-MG, Operário-PR, América-RN, Joinville-SC, Vila Nova-GO e Figueirense-SC.

A Série C de 2024 terá 20 clubes, 17 deles estão garantidos, são eles: Remo, Botafogo-PB, Volta Redonda-RJ, São José-RS, São Bernardo-SP, Confiança-AL, Náutico-PE, CSA-AL, Ypiranga-RS, Floresta-CE, Aparecidense-GO e Figueirense-SC, mais os quatro times que subiram da Série D, Ferroviário-CE, Ferroviária-SP, Athletic-MG e Caxias, além do ABC-RN, clube que caiu da Série B. Os outros três clubes que irão compor a Série C de 2024 virão da Série B.