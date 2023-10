Presidente do Remo admite ‘movimento dos clubes’ para mudança de regulamento da Série C em 2024

A Série C do Campeonato Brasileiro pode adotar um novo regulamento na próxima temporada. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, disse que existe um "movimento" entre os clubes para que o torneio adote o sistema de pontos corridos, de ida e volta, assim como ocorre nas séries A e B do Brasileirão.

"Sim, existe esse movimento. Na verdade, pontos corridos já é, mas com duas fases. A ideia é que seja ida e volta e que não tenha mais a segunda fase. É exemplo do que é feito na Série A e na Série B. Existe esse movimento, se vai dar certo eu não posso precisar, mas existe sim", disse Fábio.

A Série C possui, atualmente, três fases. Na primeira, os 20 participantes se enfrentam em apenas um turno, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores se classificam para o quadrangular, no qual as equipes são divididas em dois grupos, cada um com quatro equipes. Após seis rodadas, os dois melhores colocados conquistam o acesso, enquanto os “líderes dos grupos” se enfrentam na final.

O atual regulamento é adotado desde a temporada de 2022 e, segundo a legislação do estatuto do torcedor, já pode ser alterado para 2024. No entanto, a decisão de mudança não depende apenas dos clubes. A proposta precisa ser aceita pela CBF, organizadora do torneio, no congresso técnico da competição, que ocorre no próximo ano.

Calendário e renda

Seguindo o atual formato da Série C, o máximo de partidas que um time pode disputar são 27 partidas (19 na primeira fase, seis no quadrangular e duas na final). Portanto, os eliminados na primeira fase disputam a metade dos jogos que as equipes das Séries A e B - que somam 38 rodadas. Mesmo os finalistas têm 11 rodadas a menos que os times das primeiras divisões.

Vale destacar que um calendário maior é uma pauta reivindicada por clubes da Série C. Mais jogos representam uma maior fonte de renda, sobretudo em dias de partida. Além disso, com a garantia de mais jogos no ano, as equipes podem negociar contratos maiores e serem mais atrativas para jogadores que desejam vínculos mais estáveis.