Há 48 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã com gols de dois ídolos azulinos

O dia 25 de outubro é marcado na história do Remo por um jogo memorável ao torcedor azulino. Há 48 anos, o Leão Azul venceu o todo poderoso Flamengo-RJ, no Maracanã e que contava com um elenco recheado de grandes atletas que fizeram parte de uma geração histórica do clube carioca.

O ano era 1975 e o Remo teria pela frente o Flamengo de Júnior e Zico, no Maraca, torcida contra e toda a mística de atuar contra um dos maiores clubes do país. A partida era válida pela Divisão Principal do Campeonato Brasileiro e, o Leão impôs ao Mengão, uma das “zebras” da temporada.

Comandando pelo técnico Paulo Amaral, o Remo derrotou o Flamengo por 2 a 1, com gols de atletas que ficaram marcados na história do clube como ídolos do Leão, Alcino e Mesquita. O Remo saiu na frente do placar com Alcino. O Flamengo empatou a partida com Zico, porém, o jogo foi definido no segundo tempo. Mesquita conseguiu sair da marcação da equipe rubro-negra e marcou o gol da vitória azulina, o primeiro triunfo de um clube paraense no Maracanã.

Mesquita atualmente é agrônomo do Mangueirão (Fábio Will / O Liberal)

Veja quem esteve em campo

Flamengo 1 x 2 Remo (25/10/1975) – Divisão Principal do campeonato Brasileiro

FLAMENGO: Renato; Jaime, Rondinelli (Luiz Carlos) e Júnior; Geraldo, Liminha, Rodrigues Neto, Tadeu Ricci e Zico; Paulinho (Caio Cambalhota) e Luisinho. Técnico Carlos Froner.

REMO: Dico; Marinho, Rui, Aderson e Cuca; Elias, Mesquita e Nena; Alcino, Amaral e Caíto (Rodrigues). Técnico: Paulo Amaral.

Árbitro: José Favilli Neto (SP)