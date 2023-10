Remo supera Paysandu na média de público e taxa de ocupação dos estádios no Re-Pa das arquibancadas

O clássico do futebol paraense entre Remo e Paysandu é muito mais do que um simples jogo de futebol. É uma verdadeira paixão que move multidões, como mostra os números da presença de público nesta temporada. Neste ano de 2023, segundo um levantamento do jornalista Luizinho Moura, a torcida do Leão levou a melhor no Re-Pa das arquibancadas.

A pesquisa

Os números referentes ao público nos jogos dessas duas equipes em seus principais estádios - Curuzu, Baenão e Mangueirão - são dos borderôs da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Paraense de Futebol (FPF). Foi desconsiderado o fato de quem era o mandante da partida. Além disso, nos confrontos diretos entre Remo e Paysandu, o público de cada torcida foi separado, independentemente de quem tinha o mando.

Para obter uma visão abrangente, foram feitos dois levantamentos, considerando o público pagante e o público total (pagantes + gratuidades), sendo esse último utilizado para calcular a taxa de ocupação dos estádios. Os números de capacidade dos estádios são os seguintes: Curuzu (16.200), Baenão (13.792), Mangueirão em eventos-teste (25.000), Mangueirão após a reinauguração (45.000, sendo 22.500 para cada equipe nos clássicos Re-Pa) e Mangueirão no quadrangular (50.000).

Números

O Paysandu realizou um total de 27 partidas, atraindo um público total de 332.578 pessoas, com uma média de 12.318 espectadores por jogo. O público pagante do Paysandu foi de 280.969, resultando em uma média de 10.406 pagantes por partida. A taxa de ocupação média do estádio do Paysandu foi de 49,6%.

Por sua vez, o Remo participou de 24 jogos, acumulando um público total de 299.377 torcedores, o que representa uma média de 12.474 espectadores por jogo. O público pagante do Remo atingiu 256.244 pessoas, resultando em uma média de 10.677 pagantes por partida. O estádio do Remo alcançou uma média de ocupação de 59,9%.

Em termos de localização das partidas, o Paysandu realizou 17 jogos na Curuzu e 10 no Mangueirão, enquanto o Remo jogou 13 partidas no Baenão e 11 no Mangueirão.

Vale destacar que o Paysandu sofreu penalizações durante a temporada, incluindo 2 jogos com portões fechados (que não constam no levantamento) e 2 jogos com acesso restrito apenas para mulheres e crianças (estes estão incluídos no levantamento).