Remo vence Tiradentes na abertura do Parazão feminino; quatro jogos completam 1ª rodada; veja

O Clube do Remo estreou com vitória no Campeonato Paraense feminino. As azulinas receberam o Tiradentes no Centro de Treinamento do clube, em Outeiro, e por pouco não estreiam com derrota. Em um jogo apertado, onde o time visitante saiu na frente, o placar terminou com a vitória de virada por 4 a 3. Na próxima fase o Remo encara o Boca Juniors, enquanto o Tiradentes enfrenta o Cabanos.

Os gols azulinos da partida foram marcados pelas atletas Du, Loura Soure (2) e Raiane, depois do time ter saído atrás no placar e perder, temporariamente, por 2 a 0. Ao final do jogo, o técnico Mercy Nunes falou sobre o resultado da partida e das dificuldades que o time deve enfrentar na competição.

"O jogo que a gente esperava, bem difícil, tendo em vista o plantel que o Tiradentes tem. A equipe tem várias atletas que trabalharam aqui no Remo, conseguiram o acesso, então é um time tecnicamente forte, que vem para disputar o título. Hoje tivemos estreia de três atletas, e graças a Deus, mesmo tendo alguns erros, poderíamos ter iniciado a partida com 1 a 0 pra gente, mas eles que saíram na frente com duas bolas paradas, deu um choque na equipe, e soubemos reverter o resultado", aponta.

Demais jogos

Na tarde desta terça-feira (10), mais quatro jogos fecham a rodada de abertura da competição, programada para 11 rodadas na fase classificatória. Este ano, o Parazão feminino terá a presença de 13 equipes, que disputarão jogos em quatro fases. Após a finalização das 11 rodadas, os oito melhores times avançam para as quartas de final, semifinal e a grande final. O atual campeão paraense feminino e o Clube do Remo, que tenta o tricampeonato.

Jogos desta terça-feira (10)

15h00 - Atlético JM9 x Tuna Luso (Souza)

15h30 - Cruzeirão x Boca Juniors (Ceju 2)

15h30 - Paysandu x Juventude (Ceju 1)

16h00 - Gavião Kyikatejê x União Barbarense (Estádio Lúcio Antunes)