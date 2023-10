Ex-Remo e Paysandu marca golaço do meio campo e classifica o Santos para semifinal da Segundinha

O Santos bateu o Sport Belém por 2 a 1 na manhã desta terça-feira (10), no Centro de Treinamento do Castanhal, pela partida de volta das quartas de final da Segundinha. A equipe santista avançou na competição e teve como destaque o atacante ex-Remo e Paysandu, Leandro Cearense, que marcou um golaço do meio de campo.

Aos 38 anos, Leandro Cearense deixou sua marca em grande estilo, na classificação do Santos à semifinal da Segundinha do Parazão. O jogador marcou o gol que o Pelé não fez, do meio de campo, encobrindo o goleiro do Sport Belém.

“Já fiz um no Campeonato Mineiro, Vila Nova e Boa Esporte, foi antes do meio de campo. Estou feliz, já tinha olhado o goleiro desde o primeiro tempo, tive a oportunidade e fui feliz na finalização um belo gol e feliz pela classificação”, disse em entrevista à TV Pará Esportes.

Cearense chegou para ajudar o Santos nessa reta final da Segundinha, mas por pouco não jogaria a competição. O Santos agora decide o acesso contra o Santa Rosa, em duas partidas.

“Eu não ia jogar a Segundinha. Em Macapá (AP) levei uma pancada no nervo ciático, mas me cuidei bem. Recebi o convite do Santos, que estão em Castanhal (PA), minha cidade natal e resolvi jogar o ‘mata-mata’. Feliz pela classificação, agora é valendo acesso”, finalizou.