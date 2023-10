Pré-candidatos à presidência do Remo realizam eventos de campanha nesta terça e quarta-feira (11)

Após o fim da temporada no futebol, o Clube do Remo vive outra expectativa, que, desta vez, não pode ser frustrada em campo. Na próxima sexta-feira (13), encerram as inscrições de chapas para a disputa das eleições presidenciais, marcada para o próximo dia 12 de novembro, no ginásio Serra Freire, sede social do clube. Pelo menos quatro candidatos devem disputar a preferência do eleitorado azulino. Por conta disso, todos eles correm para angariar votos, com eventos de campanha programados para esta terça e quarta-feira (11).

Confira a agenda dos candidatos:

Antônio Carlos Teixeira (Chapa Remo Mais Forte)

Tonhão, como é conhecido no clube, fez o lançamento de sua chapa "Remo Mais Forte" na primeira semana de outubro. Ao lado dele estão Glauber Gonçalves, vice de negócios, e Milton Campos, vice-presidente de infraestrutura. O trio presidenciável fará dois eventos, dentro da proposta de trabalho apresentada para o eleitor remista. Nesta terça-feira (10), às 19h, será feito o primeiro encontro do Grupo de Trabalho (GT), que visa debater junto aos sócios proprietários e remidos, os planos da chapa para diversas áreas de atuação do clube.

O encontro será no auditório do shopping Boulevard, localizado no piso G6 (estacionamento), atrás da Unidas. Durante o evento serão colocados os planos da chapa para o futebol profissional (masculino e feminino) e da base. Já na quarta-feira (11), o GT vai debater os esportes olímpicos e o futsal. O encontro também será no auditório do shopping Boulevard, às 19h.

Renan Bezerra (Chapa Frente Azulina)

Renan é o atual diretor de Marketing do Clube do Remo. Mesmo trabalhando diretamente ao lado do atual presidente, Fábio Bentes, o marqueteiro resolveu lançar sua candidatura e, junto a um grupo de pessoas não ligadas à atual gestão. Nesta terça-feira (10), às 19 horas, no edifício Zion Business, o candidato irá se reunir com eleitores e simpatizantes para falar sobre as propostas, com foco no projeto para o departamento de futebol profissional.

Renan Bezerra foi conselheiro por duas vezes e atuou no marketing do Remo desde 2019. Cientista político, consultor de marketing político e eleitoral, além de empresário, Renan entrou no Leão com o movimento das “Diretas”, ainda em 2013, momento conturbado do clube, que sofria sem calendário fixo.

Marco Antônio Pina (Chapa Por um Remo Forte e Vitorioso)

Marco Antônio "Magnata" já foi vice-presidente do clube, diretor de futebol, trabalhou em conjunto com o departamento jurídico, entre outros cargos, e agora pleiteia novamente a presidência azulina, disputada pela primeira vez no ano de 2018. Nos anos de 2013 e 2014, durante a gestão de Zeca Pirão, ocupou o segundo cargo mais importante no Conselho Diretor. Hoje faz parte da ala opositora e corre atrás do voto do associado azulino.

Nesta quarta-feira (11), fará evento de lançamento da chapa "Por um Remo Forte e Vitorioso", a partir das 19 horas, no hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, em Belém. Ao lado dele na chapa estão Gilmar Nascimento, como o 1º vice-presidente, e Nelson Tupinambá, 2º vice. Tupinambá já exerceu o cargo de diretor jurídico na gestão do ex-presidente Pedro Minowa, e ajudou o clube a suspender leilões na área do Carrossel e a fazer diversos acordo com ex-jogadores.

Jader Gaderline (Chapa Avança Remo)

Nesta quarta-feira (11) será a vez do empresário Jader Gardeline fazer o lançamento de sua chapa, a "Avança Remo", a partir das 19 horas, no Complexo Porto Beer, no bairro do Guamá, em Belém. Estão ao lado dele os candidatos a vice-presidente Miguel Ângelo e Fernando Guga.

Empresário do ramo da tecnologia, Jader Gardeline, de 43 anos, já trabalhou no Remo em 2016 ocupando o cargo de diretor comercial do clube, além de ter sido um dos responsáveis pela adesão do Leão Azul ao programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT).