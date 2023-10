Com o apoio da atual gestão, 'Tonhão' Teixeira confirma lançamento de chapa às eleições do Remo

Hoje a noite (5) ocorrerá em Belém o lançamento da chapa "Remo Mais Forte", encabeçada pelo atual vice do clube, Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão", que visa a sucessão da presidência do Clube do Remo, hoje nas mãos de Fábio Bentes. O coquetel de lançamento será em um hotel no bairro de São Brás, a partir das 19 horas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo

Para o encontro estão programadas as apresentações dos Grupos de Trabalho (GT's), onde as propostas da chapa serão debatidas. A primeira reunião desta natureza está marcada para o próximo dia 10, às 19 horas, no auditório de um shopping center localizado no bairro do Umarizal, em Belém.

"Tonhão", como é conhecido nos bastidores do clube, é um dirigente de longos serviços prestados ao clube, tendo feito parte de diversas gestões nas últimas décadas, inclusive compondo, por três vezes, uma junta governativa que deu as cartas no clube em momentos de crise. Em 1996 integrou duas juntas, uma em cada semestre, fato inédito na história azulina.

Tonhão encabeça a chapa "Remo Mais Forte" com lançamento para esta quinta-feira, em Belém. (Divulgação)

Na virada de 1999 para 2000, novamente Tonhão fez parte de uma junta governativa ao lado de Paulo Sérgio Mota Pereira, Clóvis Cunha da Gama Malcher Filho, Ubirajara Imbiriba Salgado e João Carlos de Azevedo Santos. A vida dedicada ao clube lhe rendeu o título de Grande Benemérito. Compõem a chapa, além de Tonhão na presidência, Glauber Gonçalves, vice de negócios, e Milton Campos, vice-presidente de infraestrutura. Os outros candidatos até o momento são o atual diretor de marketing do clube, Renan Bezerra, e o empresário Jader Gardeline.

Prazos

As inscrições para a presidência azulina começaram no dia 18 de setembro, antes do prazo determinado pelo estatuto remista, e encerram no dia 13 de outubro. A decisão foi tomada pelo presidente da Assembleia Geral do Leão, o advogado Daniel Lavareda, devido ao grande número de pré-candidatos ao cargo mais alto do clube. No entanto, a única candidatura oficalizada até aqui é do opositor Jader Gaderline, da chapa “Avança Remo”.

Eleições e sócios

As eleições azulinas estão marcadas para ocorrer no dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, em Belém. A posse do novo presidente ocorrerá imediatamente após o resultado das urnas. O novo mandatário azulino assumirá o comando pelos próximos três anos e será o sucessor de Fábio Bentes, atualmente no comando do Leão.

A perspectiva é de que 3 mil sócios estejam aptos a participar das eleições do Remo. O colégio eleitoral, no entanto, só será divulgado após a oficialização das chapas.