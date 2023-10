'Turistas' da temporada 2023: veja a lista dos jogadores que pouco atuaram por Remo e Paysandu

Os eternos rivais Remo e Paysandu terminaram a temporada 2023 em momentos distintos. O Papão conquistando o tão sonhado acesso à Série B e o Leão ficando pelo caminho ainda na primeira fase, sem disputar o quadrangular decisivo. Mesmo com o Paysandu comemorando o principal objetivo do clube na temporada, a agremiação teve alguns jogadores ditos “turistas”, assim como o Remo.

O colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, citou em sua coluna alguns nomes de atletas que chegaram a Belém, mas pouco jogaram e deixaram os clubes.

Paysandu

Léo Baiano

O volante Léo Baiano fontratado pelo Paysandu e anunciado, mas deixou o clube antes mesmo de estrear. logo em seguida o jogador acertou com o Figueirense-SC, que também disputou a Série C neste ano.

D'Agostino

O atacante venezuelano ficou encostado no clube e foi "rebaixado" e treinou com as categorias de base. Terminou o ano no Santa Rosa, na Segundinha, conquistando o acesso à elite do futebol paraense, mas foi aproveitado em apenas um jogo.

Alan Bernardon

Goleiro foi contratado pelo clube em um momento difícil da posição, porém, foi deixado de lado e perdeu a vaga para o jovem Gabriel Bernard. Alan entrou apenas uma vez, não agradou e perdeu espaço com a volta de Thiago Coelho e a chagada de Matheus Nogueira.

Juan Tavares

Lateral-esquerdo Juan Tavares, de 21 anos, cria do Goiás-GO, chegou ao Paysandu, mas não conseguiu se adaptar. O atleta deixou o Papão após quatro partidas apenas para jogar no time B do Cuiabá-MT.

Alex Matos

Atacante Alex Matos chegou do Cruzeiro, com o Paysandu adquirindo 55% dos direitos econômicos do atleta, porém, o jogador esteve em campo quatro vezes e deixou o Papão.

Wesley

O zagueiro Wesley, de 31 anos, foi contratado pelo Paysandu para a reta final da primeira fase da Série C e também o quadrangular decisivo. O atleta fez apenas uma partida e deixou o clube após o término da competição nacional.

Remo

Laranjeira

Revelado pelo Vasco da Gama-RJ, o meia Larajneira chegou ao Remo quando o técnico Marcelo Cabo ainda fazia parte do clube. O atleta jogou apenas duas vezes com a camisa azulina.

Thiaguinho

Atacante Thiaguinho, de 25 anos, foi anunciado pelo Remo para a reta final da primeira fase da Série C, porém, a segunda passagem pelo Leão Azul, já que ele atuou em 2022, foi marcada pela ausência de jogos e deixou o Remo sem ter entrado em campo.

Rafael Silva

Outro atacante que passou rápido demais e entrou na lista de “turistas” do Baenão foi Rafael Silva. O atleta de 28 anos fez apenas um jogo com a camisa azulina, mas foi flagrado fumando maconha na sacada do prédio onde morava e teve seu contrato rescindido com o Leão Azul.

Rogério

Fechando a lista de “turistas” o atacante Rogério. O “Pelé do Nordeste”, como é conhecido, não rendeu no Remo. Questionado pela torcida e acima do peso, Rogério demorou para poder ganhar condições físicas de jogo e esteve em campo em apenas quatro partidas a temporada, até ser dispensado pela diretoria do Remo.