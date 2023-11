Copa Verde de 2024: CBF deve se reunir neste mês para definir datas da competição do próximo ano

Apesar do torneio não constar no calendário de competições da CBF de 2024, a Copa Verde deverá ser realizada na próxima temporada. A informação foi obtida nesta quarta-feira (1º) junto a uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a organizadora do torneio.

Segundo a fonte, a competição, assim como ocorreu nesta temporada, deve ser disputada no primeiro semestre, em paralelo à disputa dos torneios estaduais. No entanto, uma reunião, marcada para ocorrer na primeira quinzena deste mês, ainda vai definir outros detalhes do certame.

O encontro deverá reunir membros do departamento de competições da CBF e das federações estaduais. Nessa conversa, devem ser definidas as datas do torneio - abertura e final -, premiação e formato de disputa.

Vale destacar que a Copa Verde, desde a primeira edição, é realizada em formato mata-mata. Nos últimos anos, a competição teve a inclusão de novas equipe e, por conta disso, o número de fases classificatórias foi aumentada. No entanto, isso não é garantia de que o formato permaneça para a próxima temporada.

Como o torneio já possui o mesmo regulamento há duas edições, existe a possibilidade de que uma "nova" Copa Verde seja colocada em prática na próxima temporada. O prazo mínimo de dois anos de manutenção de um regulamento é determinado pelo estatuto do torcedor.

Última edição

Três equipes paraenses participaram da Copa Verde em 2023: Remo, Paysandu e Tuna Luso. O clube que mais foi longe no torneio foi o Papão, que alcançou a final, mas foi derrotado pelo Goiás-GO. O título, inclusive, foi o primeiro da equipe goiana no torneio.

Até o momento, apenas Remo e Paysandu conquistaram títulos da Copa Verde para o Pará. O Leão tem apenas uma conquista, em 2021. Enquanto isso, o Papão é o maior vencedor da história do torneio, com três títulos, conquistados em 2016, 2018 e 2022.