De olho na disputa do Parazão 2024, FPF inicia vistoria técnica em estádios

A Federação Paraense de Futebol (FPF) iniciou o período de vistorias de alguns estádios que poderão ser utilizados na disputa do Campeonato Paraense de 2024. As visitas ocorreram em estádios da região Sudeste do Estado, que podem atender jogos oficiais tanto à nível estadual quanto nacional, no caso o Estádio Zinho Oliveira e o Estádio Asdrubal Bentes, ambos na cidade de Marabá (PA), que está em fase de finalização e deve ser entregue à população em 2024.

A FPF esteve representada nas visitas ao estádio pelo diretor de competições Del Filho, além do diretor de categorias de base, Flávio Goiano. Foram analisados alguns pontos como estrutura das praças esportivas, instalações e capacidade de público nas partidas. Para o diretor de competições da FPF, Del Filho, as visitas fazem parte de um processo de melhoria do futebol paraense e afirmou ter ficado surpreso com a nova praça esportiva, o Estádio Asdrubal Bentes, que será inaugurado no ano que vem.

“Iniciamos o processo de vistoria de estádios pensando no Parazão de 2024, mas na temporada do futebol paraense. Estamos vistoriando como estão os andamentos. Um estádio que vai ser um ganho para o futebol de Marabá e do futebol paraense, com uma nova arena, com vestiário, sala de arbitragem, um estádio espaçoso. É uma surpresa positiva. Para quem faz futebol no Pará a vontade é a de ser inaugurado logo para grandes partidas”, disse, Del.

VEJA MAIS

A “casa” do Águia de Marabá, o Estádio Zinho Oliveira, abrirá o calendário do futebol paraense em 2024. O local será palco da disputa da Supercopa Pará, que terá sua primeira edição na próxima temporada. O confronto entre o campeão paraense de 2023 contra o campeão da Segundinha [Canaã x Santa Rosa], definirá quem será o “super campeão paraense”. O presidente do Águia, Sebastião Ferreira, acompanhou a visita dos membros da FPF e disse que o torcedor marabaense está ansioso pela disputa e espera casa cheia.

VEJA MAIS

“Recebemos a importante visita da FPF para vistoria. Uma expectativa pela Supercopa. A cidade fala muito nesse jogo e esperamos que a nossa casa esteja lotada”, finalizou.

A Supercopa Pará de futebol ainda não possui data e nem horário definidos pela Federação Paraense de Futebol, mas o que se sabe, é que será antes da segunda quinzena de janeiro, data já reservada para o início do Campeonato Paraense.