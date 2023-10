Goleiro Felipe salva, Santa Rosa vence Santos nos pênaltis e garante acesso ao Parazão 2024

O Santa Rosa está de volta à primeira divisão do Campeonato Paraense após 12 anos. O clube do Distrito de Icoaraci garantiu o acesso ao superar o Santos-PA na manhã deste domingo (22), nos pênaltis, no jogo de volta da semifinal da Série B1 do estadual, a eterna "Segundinha" do Parazão. O grande herói da partida foi o goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians.

A partida, disputada no Ninho do Japiim, em Castanhal, terminou com a vitória do Santos por 1 a 0 no tempo regulamentar. O gol foi marcado pelo meio-campista Ficha, aos 24 minutos do primeiro tempo. Como no jogo de ida o Santinha havia vencido também por 1 a 0, a vaga teria que ser decidida na marca da cal.

As cobranças terminaram com vitória do Macaco-prego por 3 a 1. Adauto, Jonilson e Júlio Cézar marcaram para o time de Icoaraci, enquanto Douglas foi o único a balaçar as redes pelo Santos. O atacante Leandro Cearense chutou para fora pelo time santista e o zagueiro Kevem, ex-Remo, também errou cobrança pelo lado do Santa Rosa. A cobrança decisiva saiu os pés do zagueiro Dedé, ex-Tuna, que bateu mal e o goleiro Felipe, do Santa, defendeu.

Veja as escalações:

Além do acesso, o Santa Rosa também garantiu uma vaga na final da Série B1 do estadual. O Macaco-prego aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Parauapebas e Canaã - partida que está marcada para às 16h do próximo sábado, dia 28, no Estádio Municipal Benezão, o Ninho do Falcão, em Canaã dos Carajás. No jogo de ida, no último dia 21, no Rosenão, as equipes empataram em 0 a 0.