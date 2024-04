Em comunicado, jogadora da Seleção Brasileira revela diagnóstico de câncer

Jogadora da Seleção Brasileira, Luana Bertolucci revelou, nesta segunda-feira (29), que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. De acordo com o comunicado, a jogadora teve o diagnóstico após exames detalhados nas últimas semanas e irá iniciar a quimioterapia.

“Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos”, escreveu.

Volante da equipe estadunidense Orlando Pride, Luana já havia sido convocada para a Seleção pelo técnico Arthur Elias, para disputa da She Believes no começo de abril. No entanto, ela precisou deixar o time no meio da data Fifa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se solidarizou com a jogadora e informou que ela está sendo acompanhada por uma equipe de médicos do Orlando Pride, pela médica seleção feminina, Lygia Neder, e pelo presidente da Comissão Médica e Combate à Dopagem da CBF, Jorge Pagura.

“Logo que fui informado pela comissão técnica, solicitei que fosse dado total apoio à Luana. Em meu nome e em nome de toda a CBF e do futebol brasileiro, temos certeza que em breve Luana estará recuperada e de volta aos gramados, fazendo o que mais ama. Meu carinho e apoio aos familiares e amigos de Luana”, declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Orlando Pride também se manifestou nas redes sociais e declarou apoio à jogadora. “Lutamos nossas batalhas juntas, dentro e fora do campo, e os atletas e funcionários do Orlando Pride estarão lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo esse processo”, publicou o clube.