Em Belém, Zico ganha camisa personalizada do Paysandu

Um dos maiores ídolos do futebol, o ex-jogador Zico está em Belém para realizar uma palestra para contar mais da trajetória de 23 anos no futebol brasileiro, entre as atuações na Seleção Brasileira e no Flamengo. Nesta segunda-feira (29), o ídolo posou com uma camisa personalizada do Paysandu. Veja!

Zico recebeu o presente das mãos do diretor de futebol do Papão, e também ex-jogador, Vandick Lima. O eterno ídolo do Flamengo está realizando palestras por todo o Brasil, falando mais sobre os fundamentos técnicos, morais e psicológicos durante a carreira no futebol. No evento ele recebe alguns convidados e fãs selecionados para autógrafos.

Em Belém, palestra ocorrerá nesta segunda (29), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação Das Docas, a partir das 19h30.

