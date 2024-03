Ídolo do Flamengo, Zico vem a Belém; saiba quando e o que ele fará na cidade

Entre diversos jogos de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, e pelos campeonatos brasileiros com o Flamengo, o ex-jogador Zico construiu uma história de respeito no futebol. O ídolo estará em Belém, em abril, para realizar uma palestra para contar mais da trajetória de 23 anos no futebol brasileiro.

O ex-jogador já está realizando palestras por todo o Brasil, falando mais sobre seus fundamentos técnicos, morais e psicológicos. Durante o evento ele recebe alguns convidados e fãs selecionados para autógrafos.

Na capital paraense, a palestra ocorrerá no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação Das Docas, a partir das 19h30, no dia 29 de abril. Mais informações devem ser divulgadas em breve pela organização do evento.

Zico continua ligado ao Flamengo

Ex-camisa 10 do Flamengo, Zico continua ligado à equipe rubro-negra e, recentemente, falou mais sobre a atuação de Gabigol, um dos principais nomes do time atualmente. Segundo o ídolo, ele torce pela trajetória do atual camisa 10 na equipe carioca.

“Ele sempre se mostrou um grande profissional. Lógico que como um jovem às vezes tem alguma coisa que ele curte mais e tal, mas vejo ele em um momento de uma preferência por um esquema tático do treinador. Ele está lá esperando a oportunidade e o momento dele", disse Zico