Diante de 50 mil pessoas, Zico marca duas vezes e Palermo faz hat-trick no Jogo das Estrelas

No Maracanã desta quarta-feira (27), ocorreu mais um jogo beneficente organizado por Zico, o Jogo das Estrelas de 2023. Grandes nomes do futebol brasileiro participaram do evento. Zico, representando os vermelhos, marcou duas vezes, enquanto Palermo foi um destaque pelo time branco, com um hat-trick, e Petkovic contribuiu com dois golaços de fora da área. O time de Zico foi superior e venceu por 10 a 4.

Antes do jogo principal, os artistas também entraram em campo e proporcionaram um espetáculo à parte. O time amarelo ganhou do verde por 7 a 4, com destaque para Gabriel Coimbra, neto de Zico, que marcou o último gol para o time verde.

VEJA MAIS



A partida iniciou com Danilo Mesquita abrindo o placar para o time amarelo, que abriu vantagem de 1 a 0 no Maracanã. Logo depois, o verde empatou com um gol de André Frambach, após um desarme em Diogo Nogueira, igualando o placar em 1 a 1. Bernardo Mesquita marcou o segundo para o time amarelo, seguido por Fausto, ampliando a liderança para 3 a 1 ao final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Délcio Luiz aumentou para 4 a 1. Braune, Nicolas Prattes e Nego do Borel somaram novos gols para o time amarelo, que triunfou por 7 a 4. Já Felipe Simas, Anderson Águia e Gabriel Coimbra marcaram para o time verde, que acabou derrotado.

Jogo das Estrelas

A celebração das estrelas iniciou-se com homenagens ao rei Pelé e Roberto Dinamite, ícones do futebol brasileiro e grandes amigos de Zico, que nos deixaram recentemente (Pelé em dezembro de 2022 e Dinamite em janeiro de 2023).

Com o início da partida, o primeiro tempo apresentou um ritmo agitado. Aos 10 minutos, Palermo abriu o placar para o time branco. Logo em seguida, aproveitando um erro defensivo, Adriano empatou para o time vermelho, onde Zico estava atuando. Após uma falta cometida por Geromel em Gilberto na área, Zico converteu o pênalti, virando o jogo para 2 a 1 a favor do time vermelho.

Mais tarde, Petkovic acertou um potente chute de longa distância, marcando o terceiro gol para o time vermelho. Aos 34 minutos, Palermo marcou novamente, fazendo dois gols para o time branco. Logo em seguida, completou um hat-trick e empatou a partida em 3 a 3. No final do primeiro tempo, Petkovic marcou um belo gol, o quarto para o time vermelho, desempatando o jogo em 4 a 3.

Na segunda etapa do Jogo das Estrelas, Juan ampliou para os vermelhos logo aos 2 minutos, com participação de Zico na jogada, elevando o placar para 5 a 3. O time branco enfrentou dificuldades, e Alex aproveitou para marcar o sexto gol para o time vermelho com um chute de longa distância. Aos 12 minutos, Sávio aumentou ainda mais a vantagem, marcando o sétimo gol para os vermelhos, dominando a partida no Maracanã, enquanto o time branco teve poucas oportunidades após as alterações no intervalo.

Zico marcou o oitavo gol, sendo novamente o destaque. Posteriormente, Zé Roberto perdeu uma grande chance de marcar para o time branco. No final, Matheus Gonçalves fez o nono gol para os vermelhos. Nos acréscimos, o time branco conseguiu marcar com Davidson, porém, não foi suficiente. Em seguida, Felipe fechou o placar com o décimo gol para o time vermelho, que venceu por 10 a 4.

Escalações

Time Vermelho (titulares): Marcos Felipe; Gilberto, Angelim, Mozer, Júnior; Leonardo, Petkovic, Claudinho; Adriano, Zico e Alex.

Reservas vermelho: Alcindo; Juan, Matheus Gonçalves, Jonatas, Thiago Coimbra, Mancuso, Sávio, Wendel, Amoroso, Felipe e Toró.

Time Branco (titulares): Gabriel; Athirson, Geromel, Aldair, Amaral; Sorín, Renato Gaúcho, Djalminha; Palermo, D'Alessandro, Éder.

Reservas branco: Carlos Germano; Milton Cruz, Fernando, Zé Roberto, Andrade, Adílio, Grafite, Paulinho, Davidson, Alex Dias, Valber, Sander.