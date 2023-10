Canaã vence Parauapebas, garante acesso à elite do Parazão e enfrenta Santa Rosa na final do B1

Em um jogo animado, Canaã e Parauapebas fizeram a segunda partida da semifinal do Campeonato Paraense B1, no estádio municipal Benezão. Os donos da casa suaram a camisa e venceram pelo placar de 2 a 1, assegurando a outra vaga na grande final da Segundinha, que será disputada contra a equipe do Santa Rosa.

