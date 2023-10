Presidente do Santa Rosa tem inspiração em craques do futebol que viraram dirigentes: ‘referências’

Do outro lado da mesa. É assim que se sente Roma Merabet, ex-jogador e presidente do Santa Rosa, primeiro time a conquistar o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paraense. Com passagem marcante pelo Flamengo no início dos anos 2000, o ex-atacante tenta trilhar o mesmo caminho de jogadores consagrados que se conseguiram destacar dentro e fora das quatro linhas.

"Eu falo que era muito mais fácil jogar bola do que ser presidente, por mais incrível que pareça. Tento passar a minha história pra eles (jogadores). Em paralelo a isso, fiz alguns cursos na CBF. Minhas referências são o Alessandro, ex-Corinthians, e o Juan, ex-Flamengo. São pessoas que converso sempre e aprendo muito com eles. Eles me dão muitas dicas de plano de gestão e novidades do mundo do futebol que posso adotar nas minhas equipes", disse Roma em entrevista exclusiva ao O Liberal.

O primeiro passado parece já ter sido dado. Ao lado do irmão, David Merabet, e os amigos Emerson Dias e Luís Omar Pinheiro - ex-presidente do Paysandu - Roma comprou o Santa Rosa no ano passado. A prioridade da nova gestão era profissionalizar um clube, que apesar de centenário, estava praticamente falido. Nesse processo, a direção mudou tudo - cores, uniforme, escudo e mascote - e hoje colhe os frutos de uma decisão acertada.

"Nosso objetivo era colocar o Santa Rosa na Primeira Divisão. A gente sabe que no futebol a gente mais erra do que acerta, mas já conseguimos colocar o time na elite no segundo ano. Agora, a nossa prioridade será a manutenção do Santa Rosa. Ano passado nós investimos muito mais, porque pegamos o time 15 dias antes da competição (Segundinha). Compramos tudo, desde bola até uniforme. Gastamos uns R$ 300 mil ano passado e agora, como tivemos mais tempo para estruturação, gastamos R$ 160 mil", explicou.

Desde que foi comprado pela associação, o Santa Rosa vem colecionando resultados expressivos. Comandado pelo técnico Netão, ex-Remo, a equipe disputou a Segunda Divisão do Parazão no ano passado e bateu na trave na briga pelo acesso, perdendo a vaga para o Cametá nas semifinais. Neste ano, no entanto, a equipe se classificou para a decisão do torneio, garantindo um espaço na elite do estadual e a possibilidade de um título inédito.

O início de tudo

Uma reunião de amigos. Foi assim que Roma definiu o Santa Rosa. Segundo o presidente do clube, todos os cargos da direção do clube são ocupados por companheiros e familiares. Ele, inclusive, acredita que esse senso de união tem ajudado o clube a galgar resultados positivos nas duas últimas temporadas.

"Na realidade, essa oportunidade surgiu através do Emerson [Dias]. Falamos com o Luís Omar pra saber se ele acreditava no projeto e nós compramos. A ideia era transformar o Santa Rosa num time de amigos, de compromisso. Apesar disso, não somos uma SAF. O Santa Rosa é uma associação esportiva. O vice-presidente, por exemplo, é o filho do Luís Omar Pinheiro e o diretor esportivo é o Emerson", contou.

Planejamento para 2024

Segundo Roma, o Santa Rosa já começa a se estruturar para o Parazão do próximo ano. Ele afirma que a tendência é manter na divisão principal a estratégia que deu certo na Segundinha: foco em jogadores e manutenção da comissão técnica. Para a primeira parte desse plano, o ex-jogador conta com a boa relação com pares do mundo da gestão esportiva. O objetivo é trazer, por empréstimo, jovens jogadores de grandes times do Brasil.

"Temos que fazer um time mais competitivo e fazer parcerias. Tenho contatos com times grandes do Brasil pra pegar jogadores emprestados e fazer essa troca de experiências. Com o passar do tempo vamos tentando pensar em Série D e, quem sabe, uma vaga na Copa do Brasil. Sabemos que isso é difícil num campeonato com Remo e Paysandu, com orçamento astronômico, mas com os pés no chão vamos lutar por isso", afirmou.

A segunda parte da estratégia, no entanto, parece a mais difícil de ser resolvida. O técnico do Santinha, Netão, tem vínculo contratual com o Paysandu e está apenas "emprestado" ao clube comandado por Roma. Segundo o presidente, uma reunião com dirigentes bicolores será marcada em breve para definir o futuro do treinador.

"Ainda não falamos com o Paysandu sobre o Netão, mas a nossa prioridade é ficar com ele. Acho que o Netão tem feito um trabalho muito satisfatório no Santa Rosa e vamos pautar uma reunião em breve. Ele é um cara muito competente e está identificado com o Santa Rosa. Mas, se não der certo, vamos ter que ir ao mercado atrás de outro treinador" finalizou.