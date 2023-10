Segundinha: Santa Rosa e Santos decidem vaga na elite do Parazão neste domingo (22)

Santa Rosa e Santos vivem a expectativa do jogo de volta pela semifinal da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha. A partida será neste domingo (22), às 9h30, no Ninho Japiim, em Castanhal. Quem se classificar, além da vaga na final, será o primeiro clube a conseguir o acesso para a elite do Parazão, que será disputado nos primeiros meses de 2024.

No jogo de ida, o Santa Rosa passou um sufoco daqueles, mas conseguiu abrir vantagem. O time comandado pelo técnico João Nasser, o Netão, venceu o Santos por 1 a 0, em jogo disputado na manhã deste domingo (15), no Baenão. Com a vantagem em mãos, um empate no jogo da volta garante o time na elite do Parazão do ano que vem.

VEJA MAIS

Em caso de acesso, o Santa Rosa quebra uma escrita após 12 anos sem disputar a primeira divisão. A última vez foi no Parazão de 2011, quando disputar a fase preliminar. Na ocasião, o Santa Rosa ficou na sétima e penúltima posição e acabou sendo rebaixado à Segundinha. Desde então, a equipe não voltou à elite.

Já o Santos, o Alvinegro do Moju, é um caçula de apenas dois anos de existência. A equipe disputou a Série B1 nos últimos dois anos, e não chegou tão próximo do objetivo como neste ano. Caso consiga a virada contra o Santa Rosa, a equipe alvinegra fará sua estreia na elite do Campeonato Paraense.