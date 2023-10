Santa Rosa larga na frente ao vencer o Santos no primeiro jogo da semifinal do Parazão B1

O Santa Rosa passou um sufoco daqueles, mas conseguiu abrir vantagem na primeira partida da semifinal do Campeonato Paraense B1, a "Segundinha". O time comandado pelo técnico João Nasser venceu o Santos por 1 a 0, em jogo disputado na manhã deste domingo (15), no Baenão. Com a vantagem em mãos, um empate no jogo da volta garante o time na elite do Parazão do ano que vem.

A partida foi disputada sob o forte calor registrado nesta manhã. Apesar disso, o Santinha partiu para o ataque e logo abriu o placar, em um oportunismo do zagueiro Kevem, que desviou cruzamento de bola na pequena área do Santos, aos seis minutos do primeiro tempo. O time ainda pressionou para ampliar o placar, mas acabou encerrando com a vitória simples.

Ao final do jogo, o zagueiro comemorou a oportunidade de ter marcado em um momento decisivo para o Santa Rosa. "Não era o placar que a gente queria, mas já é uma grande vantagem. Vamos trabalhar forte para conseguir outro resultado lá e conseguir o acesso, se Deus quiser. O Neto sempre diz que não trabalha só com 11, então vamos nos ajustar para conseguir a classificação lá", comenta.

O próximo jogo será no dia 22, no Complexo Esportivo Ninho do Japiim, em Castanhal, às 9h30 da manhã.