Após empate, Parauapebas elimina o São Raimundo e avança às semis da Segundinha

O Parauapebas é o último semifinalista do Campeonato Paraense da Série B1, a Segundinha. O PFC eliminou o São Raimundo, na tarde deste domingo (8), após o empate em 1 a 1. Jefinho fez para a equipe da casa, enquanto Gabriel marcou para a Pantera. Com isso, o Parauapebas encara o Canaã na semifinal. Quem avançar se garante na elite do Parazão 2024.

Os gols

Precisando reverter o resultado para seguir em frente, o São Raimundo foi para cima desde o início do duelo. Após tentar bastante, a equipe visitante conseguiu abrir o placar aos 37 da etapa inicial. Em uma saída errada de William, do Parauapebas, a bola sobrou para Gabriel, que tirou do goleiro e fez 1 a 0 para a Pantera.

Quando as esperanças do São Raimundo estavam cada vez mais vivas, veio o balde de água fria. 11 minutos depois do primeiro gol do jogo, o Parauapebas chegou pelo meio. Jefinho recebeu um passe nas costas da zaga da Pantera e tocou no canto direito do goleiro para empatar e garantir a classificação do PFC.