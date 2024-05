CBF paralisa a Série A do Brasileirão pelas próximas duas rodadas; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), a interrupção temporária do Campeonato Brasileiro da Série A. A decisão, que impacta as próximas duas rodadas, foi tomada em resposta a uma solicitação expressa de 15 dos 20 clubes participantes da Primeira Divisão.

As rodadas afetadas são a 7ª e a 8ª, originalmente programadas para os próximos dois fins de semana. O adiamento coincide com os compromissos das equipes gaúchas - Grêmio, Internacional e Juventude -, cujas partidas já estavam suspensas até o dia 27 de maio. Caso não haja alterações, o Brasileirão retornará à ação no dia 1º de junho, com a disputa da 9ª rodada.

Na última segunda-feira, os 11 clubes da Liga Forte União tornaram pública a solicitação de suspensão do campeonato, recebendo apoio posterior de Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Vitória. Os únicos times que não endossaram a paralisação foram Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, havia indicado na sexta-feira anterior que a decisão caberia aos próprios clubes. Em conformidade, a entidade convocou o Conselho Técnico da Série A para o dia 27 de maio. No entanto, a demora na confirmação da reunião gerou críticas, sendo que o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, chegou a classificar a marcação da data como uma "brincadeira de mau gosto".

Enquanto estava na Tailândia, onde a FIFA anunciará na sexta-feira a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, Ednaldo reiterou na terça-feira seu compromisso em acatar a decisão dos clubes. Contudo, o presidente da CBF ressaltou que "parar o Brasileirão não é tão simples como parece".