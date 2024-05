Família do goleiro Axel Lopes está entre as vítimas das enchentes no RS e FPF faz campanha de doação

Ídolo no Águia de Marabá e exímio conhecedor do futebol paraense, o goleiro Axel Lopes (31), hoje no Águia de Marabá, já deu alegrias para várias torcidas do estado, mas hoje é ele quem precisa de motivos para sorrir, por conta da tragédia que se abateu sobre várias cidades do Rio Grande do Sul. Natural de São Leopoldo, o arqueiro tem passado por sérios problemas, desde que a família foi atingida pelas enchentes, perdendo praticamente tudo pela força das águas.

Diante disso, a Federação Paraense de Futebol (FPF), juntamente com o atleta, encabeçam uma campanha de doação para minimizar os prejuízos causados pela destruição completa de várias cidades atingidas com a cheia do Guaíba. O anúncio da campanha foi realizado nas redes sociais e conta com milhares de curtidas e dezenas de comentários.

"A família do goleiro Axel Lopes, do Águia de Marabá, é uma das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Entendemos que neste momento toda e qualquer atenção é válida especialmente em um ato de cordialidade e solidariedade. Vamos juntos apoiar essa causa", diz o texto apresentado, seguida dos dados para doação financeira, que pode ser feito através de uma chave pix disponibilizada pela publicação.

Axel Lopes, por sua vez, ressaltou que a distância geográfica torna a situação muito dolorosa, mas quem, com fé, espera conseguir atenuar o sofrimento da família, que sempre torceu por ele mesmo a milhares de quilômetros de distância.

"Como a maioria dos meus seguidores são do norte, muitos talvez não saibam que sou gaúcho, de São Leopoldo. O desespero hoje é grande com tudo o que acontece na minha cidade. Então, eu queria explicar rapidamente o motivo desta campanha. Minha família (igual a outras milhares) perdeu tudo. Como filho, também perdi meu sono e busco uma forma de ajudar meus pais e meu irmão a voltarem a sonhar novamente. Estou distante e com poucos recursos para resolver tudo sozinho. Cheio de coragem, venho pedir ajuda a todos aqueles que gostam ou simpatizam comigo", diz o atleta.

Os interessados podem fazer doações através dos seguintes dados:

Chave Pix: lopes.1972@hotmail.com

Nome: Luciano Lopes

Banco: Itaú Unibanco S.A