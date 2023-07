Goleiro e ídolo do Águia, Axel Lopes renova contrato até o fim de 2024

O Águia de Marabá anunciou através de suas redes sociais a renovação de contrato com o goleiro Axel Lopes. O arqueiro permanecerá no Azulão Marabaense até o fim da temporada de 2024. No mesmo anúncio, dezenas de torcedores comemoraram a permanência de Lopes, que hoje é tido como ídolo do clube.

O gaúcho de 30 anos chegou ao clube no início da temporada, vindo do Parauapebas e com extensa ficha no futebol paraense. Apesar disso, foi no Águia que a carreira de Axel Lopes ganhou força. A campanha histórica na Copa do Brasil, com direito a eliminação do Goiás, além do título inédito de Campeão Paraense, deram a ele a fama de "Paredão" e logo o goleiro caiu nas graças do time marabaense.

O próximo compromisso do arqueiro com o Azulão será neste sábado (15), contra o São Raimundo-RR, no estádio Zinho Oliveira, a partir das 18 horas.