Destaque do Águia, Axel Lopes mantém firme o ‘Paredão’ marabaense na temporada 2023

Um dos principais responsáveis pela boa campanha do Águia de Marabá neste início de temporada tem nome de astro do rock estrangeiro e sobrenome brasileiro. A combinação improvável que nomeia o goleiro Axel Lopes é tão versátil quanto suas performances em campo. Axel assumiu o protagonismo e tem se mostrado um líder em campo, em uma das temporadas mais animadas do clube, com direito a uma participação heroica na Copa do Brasil. Em solo estadual, o Axel ainda está em campo, com seu último compromisso neste sábado (29), quando recebe a missão de segurar o ímpeto do ataque do Paysandu, na disputa por uma vaga na final do Parazão. Vencendo ou não, a temporada do camisa 1 já é de campeão.

Aos 30 anos, Axel pode ser considerado um goleiro experiente e desde a sua chegada em Marabá tem mostrado isso em campo. Foram 15 partidas disputadas e 18 gols sofridos. Embora pareça um índice negativo, não fosse a presença dele, o saldo de gols sofridos poderia ter sido ainda maior. No entanto, ele prefere focar naquilo que serviu de aprendizado, sejam vitórias ou derrotas. Seguindo esse exemplo, dois momentos ficarão eternizados na memória do goleiro. O primeiro deles foi na histórica classificação do Águia após vencer o Goiás, nos pênaltis, por 7 a 6. No tempo normal os times ficaram no 0 x 0, graças às intervenções milagrosas do goleiro.

Mas foi nas penalidades que Axel foi à glória ao defender duas cobranças, contribuindo diretamente para a vitória por 7 a 6, O desempenho do camisa 1 foi tão reconhecido que no dia seguinte a imprensa esportiva nacional elogiou a partida.

"Na Copa do Brasil tivemos esse bônus de fazer grandes jogos. Isso ajudou em nossa confiança para o restante da temporada. Fizemos um jogo fantástico contra o Goiás, inesquecível não só para mim, como para a cidade inteira. Foi um momento fantástico e mágico que não vou esquecer nunca mais", disse Axel.

Se na Copa do Brasil, contra o Goiás, o Águia foi do inferno ao céu em 90 minutos, no Parazão não é muito diferente, embora a desvantagem para o Paysandu seja o desafio mais difícil de reverter. Até aqui o Azulão não perdeu para nenhum time do interior, incluindo os antigos clubes de Aaxel. "Graças a Deus pude ajudar desde a estreia, onde já tivemos um jogo contra o Castanhal, minha ex-equipe, dentro do CT [Centro de Treinamento] onde passei dois anos treinando. Foram três jogos contra eles, tivemos outros jogos emblemáticos, contra o Bragantino fora de casa, outra ex-equipe que tenho carinho, e contra o Independente, que lutava contra o rebaixamento. Foram alguns momentos únicos nessa temporada", enumera.

Após se tornar um dos principais nomes do elenco, cair nos braços da torcida e ajudar a levar o Azulão até os momentos finais do Parazão, não seria difícil prever que algum clube mostrasse interesse em seu trabalho. Sobre o assunto, o arqueiro garante que não recebeu nada oficial e que está muito empenhado em fazer parte do planejamento marabaense até o fim da Série D, quando encerra seu contrato no Águia. "Eu tenho muito respeito pelo clube e espero permanecer nos planos que o Águia tem para esse ano. Não recebi nada oficial, mas extraoficial sim. Só que eu nem gosto de tratar enquanto estou competindo. Estou totalmente comprometido com a causa do Águia de Marabá", garante.

A partir de segunda-feira (1º), Axel Lopes pode estar na final do Parazão ou se preparando para a Série D, onde estreia no próximo dia 7, contra o Princesa do Solimões (AM). A partir desta data, o arqueiro começa a escrever mais um capítulo desta história. "O clube vai ter mais essa disputa importante. Vamos também em busca desse objetivo que é chegar à final do Parazão. Vamos brigar em todas as competições, mesmo que seja apenas 1% de chance", finaliza.