Confira a entrevista com Axel Lopes, herói da classificação do Águia na Copa do Brasil

Marabá continua em êxtase. Apesar do Águia entrar em campo neste domingo (19), às 15h30, no Estádio Diogão, contra o Bragantino, a história do clube na Copa do Brasil continua sendo o principal tema em torno do Azulão.

Na última quarta-feira (15), o time eliminou o Goiás, da Série A do Brasileirão, avançou à terceira fase do torneio e arrecadou R$ 2,1 milhões de cota. Com isso, a equipe de O Liberal conversou com um dos heróis do feito da equipe marabaense: o goleiro Axel Lopes.

Primordial para a classificação do Águia, Axel garantiu o empate sem gols contra o Esmeraldino no tempo normal. Já nas cobranças de pênaltis, defendeu duas e viu sua equipe vencer por 7 a 6. Axel falou como enxerga o momento para a sua carreira:

"Está naquele top 3 de grandes conquistas. Tanto pela premiação quanto pelo momento. A equipe que enfrentamos. Tenho dois acessos que guardo com muito carinho, com clubes da minha cidade. Levamos o Aimoré-RS para a elite do Gauchão, também foi muito especial, andamos no carro dos bombeiros. Foi muito especial, porque me formei lá e minha família é de lá. Esse do Águia está entre os mais especiais, sem dúvida. Pude ajudar, ser um dos destaque, talvez por isso seja até mais especial", afirmou.

Apesar de hoje brilhar com a camisa do Águia, Axel já vem sendo destaque do Parazão nos últimos anos. Seja pelo Bragantino ou Castanhal, o goleiro de 30 anos tem sido regularmente um dos melhores em sua posição, inclusive quando trata de pênaltis.

Axel explicou um pouco sobre a estratégia na hora da cobrança: "É muito individual de cada um. A gente acaba se concentrando o máximo para que a nossa instituição esteja aflorada neste momento. Cada um tem a sua estratégia. É mais intuição, corporal, a gente avalia o cobrador, como se posiciona, antigas cobranças. Tudo é avaliado, mas é a intuição e o dedo de Deus para que seja a sua hora. Em pelo menos um pênalti defendido eu creio que as minhas atitudes ali tiraram a atenção do cobrador", disse.

Uma das novidades em relação à premiação milionária é que os jogadores vão dividir R$ 450 mil dos R$ 2,1 milhões. A promessa é do presidente do clube, Ferreirinha. Axel comemorou o prêmio e falou sobre a importância destes incentivos:

"É lógico que todos nós torcemos para que dê certo, contando também com a premiação. O dinheiro move o mundo e estamos nesse contexto. Então a gente se esforça para que as conquistas apareçam e, de quebra, as premiações. Tudo é importante para o jogador que dá o seu melhor em campo", concluiu.