Confirmado no elenco do Castanhal em 2022, Axel Lopes afirma: 'Estamos alinhados em um só objetivo'

O goleiro Axel Lopes foi mais um do elenco que renovou com o Castanhal para a temporada 2022. Com 29 anos, o jogador esteve em campo em 33 partidas, somando Parazão, Copa Verde e Série D.

Após duas temporadas no Bragantino, ele chegou ao Castanhal neste ano e foi titular absoluto. O jogador falou sobre essa renovação com o Japiim e que recusou propostas de outros times por acreditar no projeto do clube.

“As negociações foram tranquilas. Recebi propostas de outros clubes, até financeiramente melhores que do Castanhal. Mas a vontade de permanecer foi maior e acreditando no projeto. Senti que ainda há muito a viver. Estamos alinhados em um só objetivo”, disse.

Até o momento o Castanhal renovou com oito jogadores e contratou quatro. Para Axel, essa manutenção mostra a força da equipe que pode se superar em 2022.

“A manutenção mostra os pontos fortes da equipe. Sem dúvida é importante o Castanhal fazer isso. Mantendo a base. A comissão conhece o grupo de atletas. E tem reforços de jogadores. Inicio de trabalho com novas caras, mas que estavam no radar e que alguns devem ter trabalhado com membro da comissão”, avaliou.