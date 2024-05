Flamengo perde para o Palestino e sai da zona de classificação na Libertadores

O Flamengo sofreu um baque significativo na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogando em Santiago, capital do Chile, o time foi derrotado pelo Palestino, por 1 a 0. Cornejo marcou o gol da vitória. Com isso, o time chega a 7 jogos sem vitórias fora de casa e tem sua pior sequência como visitante no torneio. O placar derrubou o time na terceira posição do grupo E, com quatro pontos.

Palestino e Flamengo protagonizaram 45 minutos de intensa troca de passes em Coquimbo, no Chile. A equipe da casa apresentou obstáculos para os cariocas, que enfrentaram dificuldades na construção das jogadas. De certa forma faltou maior precisão nas trocas de passes durante o primeiro tempo.

O Flamengo ameaçou com finalizações de longa distância, através de Gerson, Bruno Henrique e Cebolinha. O momento de maior risco ocorreu com um chute de Martínez, do Palestino, que exigiu uma boa defesa de Rossi.

No fim da primeira etapa, o Flamengo intensificou a sua pressão e criou situações perigosas, porém falhou em diversas tomadas de decisão no ataque. Já no segundo tempo, o Palestino começou assustando a defesa rubro-negra. Aos quatro minutos, após escanteio curto e lançamento para a área, Benítez apareceu sozinho na segunda trave, mas ninguém o acompanhou para completar.

Na melhor chance do Flamengo até então, Bruno Henrique recebeu da defesa e saiu cara a cara com o goleiro do Palestino, mas Rigamonti faz grande defesa. O Flamengo ainda perdeu boa oportunidade com Bruno Henrique. Pedro tocou para De La Cruz, que finalizou para nova defesa de Rigamonti. Na sobra de bola, Bruno Henrique chutou para fora.

Mas como diz o ditado, quem não faz, leva. E assim foi. Aos 18, após escanteio cobrado por Carrasco, Léo Pereira afastou de cabeça, mas Cornejo acertou de primeira na gaveta de Rossi, que só conseguiu olhar o golaço em favor do Palestino. A resposta do Flamengo veio com uma boa na trave, aos 25 minutos, em chute de Luiz Araújo. Os próximos dois jogos do Flamengo serão contra o Bolívar e Millonarios, ambos no Maracanã.