Herói na conquista do Parazão, Axel Lopes anuncia permanência no Águia de Marabá; veja

Pelas redes sociais, o goleiro Axel Lopes anunciou sua permanência no Águia de Marabá. O arqueiro esteve no Azulão durante a temporada de 2023, que culminou com a inédita conquista do Parazão, além de outros feitos memoráveis. Pelo Águia, Axel disputou 34 partidas em três competições.

O gaúcho de 30 anos chegou ao clube no início da temporada, vindo do Parauapebas e com extensa ficha no futebol paraense. Apesar disso, foi no Águia que a carreira de Axel Lopes ganhou força. A campanha histórica na Copa do Brasil, com direito a eliminação do Goiás, além do título inédito de Campeão Paraense, deram a ele a fama de "Paredão" e logo o goleiro caiu nas graças do time marabaense.

Pela Série D foram 19 partidas disputadas. O time acabou eliminado na segunda fase, após a saída do técnico Mathaus Sodré e de algumas peças importantes do elenco. O último jogo dele com a camisa do Águia foi no dia 6 de agosto, na derrota por 3 a 0 para o Atlético Cearense.

Na manhã desta quarta-feira (30), Axel postou nas redes sociais uma foto onde agradece a oportunidade de jogar no Azulão, bem como as conquistas alcançadas e dá a entender uma possível continuidade contratual. Na próxima temporada, o clube tem vaga garantida na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

"Escolhi essa foto porque representa muito da minha eterna gratidão a Deus, pelos momentos de extrema alegria, momentos inéditos que estarão pra sempre em minha memória, conquistas e glórias, mas também uma eliminação que ainda dói, só que ela vai nos fortalecer sem dúvidas pra próxima temporada, temporada que estaremos juntos mais uma vez..."

Em julho deste ano, Axel havia renovado contrato com o Águia até o fim de 2024. O Núcleo de Reportagem de O Liberal entrou encontato com o goleiro para confirmar a informação e aguarda retorno.