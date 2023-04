Águia de Marabá vence Castanhal e larga na frente nas quartas de final do Parazão 2023

O Águia de Marabá venceu o Castanhal por 2 a 1 na manhã deste sábado (8), no CT do Japiim, e largou em vantagem nas quartas de final do Parazão 2023. O Azulão agora pode até empatar no jogo de volta que confirma a classificação para a semifinal do estadual, o que também garante uma vaga na Série D do ano que vem.

A equipe marabaense sofreu no primeiro tempo e foi pressionada pelos donos da casa, mas o goleiro Axel Lopes garantiu, com boas defesas, que o placar permanecesse sem gols até o apagar das luzes da etapa inicial. Só que, de tanto perder gols, o Castanhal sofreu o primeiro.

Após cobrança de escanteio de Balão Marabá pela direita, o grandalhão Luam Parede apareceu livre na área, cabeceou com força e abriu o placar para os visitantes: 1 a 0.

O Castanhal sentiu o gol e se desorganizou em campo. A partir daí a partida se desenhou de outra forma, com superioridade do Águia de Marabá, apesar das dificuldades com o gramado do CT do Japiim, castigado pela chuva que caiu na cidade durante a noite e madrugada de sexta-feira. O campo tinha muita lama e pontos esburacados.

Assista ao gol de Luam Parede

Na volta do intervalo, porém, o Castanhal voltou a dominar mais as ações do jogo. O Águia, mesmo tecnicamente melhor que o adversário, abriu mão de um jogo propositivo. Talvez, o objetivo do técnico Mathaus Sodré fosse evitar um maior desgaste tendo em vista o importante jogo da próxima terça-feira (11) contra o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O time aurinegro seguiu perdendo chances e, novamente na bola parada, o Azulão aumentou a vantagem. Em escanteio aos 38 minutos do segundo tempo, Danilo Cirqueira aproveitou erro da defesa do Japiim e empurrou para dentro, no segundo pau: 2 a 0.

Bem atrás no placar, o Castanhal se lançou todo ao ataque para diminuir o prejuízo. E o desconto veio tarde, mais uma vez, em bola parada. Mas, desta vez, um golaço: Brendo foi certeiro na cobrança de falta da entrada da área, mandando uma bomba no ângulo do gol marabaense, sem chances para Axel Lopes: 2 a 1, aos 45 minutos da etapa final. Não houve mais tempo para muita coisa.

Quando é o jogo de volta entre Águia e Castanhal?

Águia de Marabá e Castanhal voltam a se encontrar no próximo final de semana. A partida de volta das quartas de final do Parazão 2023 está marcada para o domingo, dia 16 de abril, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O duelo será vespertino, às 16h.

O Azulão pode empatar que avança à semifinal. Uma vitória simples do Castanhal levará às cobranças de pênaltis. O Japiim da Estrada precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser o semifinalista no tempo regulamentar.