Águia fecha com meia destaque do Tapajós no Parazão e lateral que estava no futebol paulista

De olho no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série D, o Águia anunciou nesta semana dois jogadores. O meia Douglas Lima, que estava disputando o Campeonato Paraense pelo Tapajós, além do lateral-esquerdo Evandro Lima, que estava atuando a Série A2 do Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista-SP.

Os jogadores poderão defender o Águia de Marabá pela terceira fase da Copa do Brasil, diante do Fortaleza-CE, já que os atletas não disputaram a competição nesta temporada. Evandro Lima iniciou a carreira nas categorias de base do Sport-PE, atuou também pelo ABC-RN, Salgueiro-PE, além da Jacuipense-BA. Seu último clube foi a Portuguesa Santista, por onde atuou em 15 oportunidades. O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a jogar pelo Azulão.

Outra contratação do clube marabaense é o meia ofensivo Douglas Lima, de 29 anos. Natural de São Paulo (SP), o jogador é bastante rodado no futebol brasileiro, além de ter jogado na Espanha, pelo Sevilla (B). Atuou pelo Flamengo-SP, Vitória-BA, Madureira-RJ, Volta Redonda-RJ. Treze-PB, ABC-RN e Manaus-AM. Jogou também pelo Londrina-PR, Nacional-AM, Campinense e Portuguesa-RJ. Seu último clube foi o Tapajós, pelo Campeonato Paraense, onde foi o grande destaque do Boto na competição. Com a eliminação precoce do clube no Parazão, Douglas Lima fecha com o Águia para o restante da temporada, porém, não poderá atuar pelo Azulão no estadual, por já ter defendido outra equipe.

No Parazão, o Águia terá como adversário nas quartas de final o Castanhal. Já na Copa do Brasil, o Azulão terá pela frente o Fortaleza-CE do lateral-direito paraense Yago Pikachu, na terceira fase da competição nacional. Já na Série D o Águia compõe o Grupo 1, ao lado do Humaitá-AC, Nacional-AM, Princesa do Solimões-AM, São Francisco-AC, São Raimundo-RR, Trem-AP e a Tuna Luso Brasileira.