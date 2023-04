Técnico do Castanhal sobre Águia, rival nas quartas do Parazão: ‘Favorito’

Neste fim de semana, as quartas de finais entre Castanhal e Águia de Marabá, pelo Campeonato Paraense, têm início. No sábado (8), às 10h, no Ninho do Japiim, a bola rola para as equipes no duelo de ida. Antes da partida, o técnico do Castanhal, Gian Dantas, avaliou o adversário, que vem embalado pelas campanhas no estadual e na Copa do Brasil.

"O Águia é uma excelente equipe, vem como favorito neste jogo. Vamos fazer um grande jogo dentro da nossa casa. Já estudamos tudo aquilo que tínhamos que estudar, sabemos que têm novidades, mas estamos prontos para enfrentar uma grande equipe", afirmou.

Suspenso, o meia Gabriel Agú está de fora da partida. Questionado sobre possíveis mudanças para o duelo, Gian preferiu fazer mistério sobre o time titular. De acordo com o comandante, a equipe ainda não está definida.

"A gente tem algumas coisas ainda para acertar, principalmente nos 11 que vão começar a partida. Até porque tivemos a perda do Agú, e tivemos alguns mais por contusões. Agora é visar os próximos treinamentos para que a gente possa escolher aqueles que vão dar o melhor pela nossa equipe", concluiu.