Técnico do Remo descarta poupar titulares no Re-Pa para jogo contra o Corinthians

Contra o Corinthians, no próximo dia 12 de abril, o Remo tem um jogo complicado pela Copa do Brasil, pela ida da terceira fase. Antes, no domingo (9), às 16h, no Mangueirão, o Leão faz o clássico Re-Pa, pela última rodada da primeira fase. Uma sequência pouco tranquila.

Apesar da partida contra o Paysandu ser para cumprir tabela - o Leão já garantiu a melhor campanha da primeira fase -, o time azulino vai com força máxima. O técnico Marcelo Cabo garantiu ao torcedor do Remo, que está na expectativa para o Re-Pa, que não vai poupar.

"A gente teve um tempo plausível do último jogo até domingo. Vamos levar aquilo que entendemos que temos de melhor para o clássico. Independente das colocações estarem definidas, é um clássico e precisamos respeitar o nosso torcedor, que compra ingresso, vai ao estádio. Pode ter certeza que vamos levar o que tivermos de melhor", afirmou.

Com as ausências prováveis e reforços, a possível formação entre as opções disponíveis para o Re-Pa seria com Vinícius; Lucas Mendes, Ítalo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Galdezani e Richard Franco; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui.

Acompanhe a partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Paraense, pelo Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.