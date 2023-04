Golaço, título do Remo, brigas e apagão: há um ano Remo levantava a taça na Curuzu

Há exato um ano o Clube do Remo se sagrava campeão paraense em uma noite marcada por confusão, expulsão, provocação e até um "apagão". Após vencer o jogo de ida no Baenão, por 3 a 0, o Leão conquistou a vantagem de perder por até dois gols de diferença e ainda levantar a taça. No dia 6 de abril de 2022, o Paysandu vencia o maior rival por 3 a 1, mas viu o Leão fazer festa dentro do estádio do maior rival.

Com a Curuzu lotada, o Remo viu a vantagem conquistada no jogo de ida se esvair na metade da partida, já que o Paysandu fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0. Mas, na segunda etapa o time azulino diminuiu o placar com um golaço de Leonan e segurou o jogo até o apito final.

Após o término, os jogadores das duas equipes se envolveram em uma confusão, a polícia teve que intervir e os dois times desceram para os vestiários. Após uma longa espera, jogadores do Remo e comissão técnica retornaram ao gramado da Curuzu para receber as medalhas e a taça de campeão, mas, o improvável aconteceu. As luzes do Estádio da Curuzu foram apagadas no momento em que o capitão do Remo, Marlon, estava levantando o troféu. Resumo da ópera: festa azulina no escuro e muita provocação por parte dos azulinos, que fizeram a festa no estádio do rival.