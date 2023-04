Remo aumenta valor do ingresso do jogo contra o Corinthians após recomendação do MP; entenda

A diretoria do Remo iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians-SP nesta semana, mas, uma coisa chamou a atenção: os preços diferentes entre o setor de cadeiras lado A (do Remo) e as cadeiras lado B (local destinado à torcida visitante). No lado azulino os bilhetes custavam R$ 150, já o lado do torcedor corintiano R$ 200. Foi aí que o Ministério Público entrou em ação e recomendou que o clube estabelecesse o mesmo valor para os dois lados.

A promotora de Justiça do Consumidor Joana Coutinho solicitou à diretoria azulina que revisse a decisão de vender ingressos com preços diferentes e determinou que se cumprisse o Estatuto do Torcedor. Foi então que o Remo decidiu equiparar o valor dos bilhetes dos lados A e B.

Quem esteve representando o Remo na reunião com o Ministério Público foi o advogado do clube André Serrão. Em entrevista ao O Liberal, Serrão informou que teve divergências entre o que diz o Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral da CBF.

“Há um conflito de normas, onde o Estatuto do Torcedor diz uma coisa, mas o Regulamento da CBF respalda o Clube do Remo. Então, dialogando com o Ministério Público chegamos a um consenso, e agora os ingressos dos dois lados têm o mesmo valor”, disse, Serrão.

Antes da recomendação do MP, a equipe de O Liberal entrou em contato com Fábio Bentes, presidente do Remo, que divergiu da leitura feita pela promotora de Justiça e alegou que os preços variam de acordo com o setor, sendo que os setores A e B do Estádio Olímpico do Pará têm logística e gastos diferentes. “O preço é de acordo com o setor. São setores diferentes, com itens, acessos e custos diferentes”, disse Bentes.

Os ingressos para Remo x Corinthians continuam à venda em todas as Lojas do Remo de Belém e Região Metropolitana, ao custo de R$ 80 a arquibancada e R$ 200 a cadeira, tanto do lado A como do lado B (visitantes).

Remo x Corinthians fazem o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (12), às 21h30, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.