Remo fecha a contratação do meia Claudinei, que estava disputando o Campeonato Paulista

O Remo anunciou nesta quinta-feira (6), mais uma contratação para o restante da temporada. O Leão Azul fechou com o meia Claudinei, de 34 anos, que estava disputando o Campeonato Paulista pela Internacional de Limeira-SP. O jogador estava há cinco temporadas no CRB-AL, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e trabalhou com o técnico Marcelo Cabo no clube alagoano.

A diretoria do Remo fechou com Claudinei, visando a reta final do Campeonato Paraense, o jogo decisivo diante do Corinthians-SP pela Copa do Brasil, além da Série C, que começa no mês de maio e será a principal competição azulina na temporada. Em entrevista ao site oficial do Remo, Claudinei falou sobre vestir a camisa azulina e do desejo de fazer história em Belém com o Leão Azul.

“Fico muito honrado de vestir essa camisa azulina. Espero junto aos meus companheiros alcançar os objetivos do ano e construir uma bela história com a camisa do Rei da Amazônia”, falou.

Claudinei é mineiro da cidade de Sete Lagoas (MG) e possui rodagem pelo futebol brasileiro. Iniciou a carreira no Democrata SL (MG), Boa Esporte-MG, Figueirense-SC e Coimbra-MG. Em 2013 atuou pelo América-MG, jogou pelo Atlético-MG e em seguida Avaí-SC. Defendeu as cores da Ferroviária-SP, Vila Nova-GO e de 2018 a 2022 jogou a Série B pelo CRB-AL, clube em que trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, nas temporadas de 2019 e 2020. Seu último clube foi a Internacional de Limeira-SP, onde realizou 13 partidas no Paulistão. O jogador desembarca em Belém ainda nesta semana para realizar exames e ser apresentado oficialmente.