O Remo anunciou, no início da noite desta quarta-feira (5), a chegada por empréstimo do meia Laranjeira. O jogador pertence ao Vasco da Gama e vai disputar a reta final do Parazão, além da Série C, com a camisa azulina.

