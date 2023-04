Remo anuncia novo lote de ingressos para jogos contra Paysandu e Corinthians; veja os preços

O Remo anunciou um novo lote de ingressos para as partidas contra Paysandu e Corinthians, que ocorrem nos próximos seis dias. A mudança ocorreu após a torcida azulina esgotar as entradas para a arquibancada do Lado A do Mangueirão para o duelo contra o Timão, pela Copa do Brasil, que ocorrerá na próxima quarta-feira (12).

Desta forma, a venda promocional "casadinha" para arquibancadas agora inclui dois setores diferentes: o Lado A para o clássico Re-Pa deste domingo, dia 9; e o Lado B do jogo contra o Corinthinas. O valor foi mantido: R$ 100.

Novo preço dos ingressos

Em outros setores, no entando, houve mudança de preços. Após ser advertido pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) por cobrar valores diferentes para o setor de visitante, o clube decidiu reajustar os valores e anunciar um novo lote. A cadeira Lado A contra o Corinthians custava R$ 150 e a Lado B (visitante) R$ 200, mas, agora, os dois lados custam R$ 200.

Valores os ingressos avulsos

Fora a venda casada, o Remo também disponibilizou os ingressos avulsos para cada jogo. A arquibancada (A ou B) contra o Corinthians custa R$ 80 e a aquibancada Lado A contra o Paysandu é R$ 50. Já a cadeira Lado A, para o Re-Pa, está R$ 80.

Estacionamento

Os tickets para estacionar o carro dentro do novo estacionamento do Mangueirão custa R$ 20 e não existe opção de venda casada: para cada jogo, um ticket. Eles podem ser comprados pela internet e em qualquer loja oficial do clube.

Datas e horários das partidas

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar neste domingo, pela terceira vez em 15 dias, agora pela 8ª rodada do Parazão 2023. A partida será neste domingo, dia 9, a partir das 17h. Já o confronto contra o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, será na quarta-feira (12), às 21h30. O jogo de volta contra o clube paulista será no dia 26 de abril, também às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.