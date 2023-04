Presidente do Remo justifica ingressos mais caros à torcida do Corinthians: 'são setores diferentes'

A expectativa a para a partida entre Clube do Remo e Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, é de casa cheia. Tanto prova que a diretoria azulina já iniciou a venda de ingressos, com preços mais elevados em relação ao Re-Pa da Copa Verde e ainda assim eles estão praticamente esgotados. Mas um fato curioso chamou a atenção dos torcedores, especialmente aqueles que querem ver o Timão. O setor destinado aos corinthianos é a cadeira cativa do lado B, que tem o valor de R$ 200,00. No entanto, o mesmo setor, só que no lado A, destinado ao Fenômeno Azul, sai por R$ 150,00.

Além disso, a direção remista fez uma promoção "casadinha", que inclui ingressos para os jogos contra o Paysandu, no próximo dia 9, pela oitava rodada do Parazão, e contra o Conrinthians, no dia 12.

"Visando os dois jogos em Belém, do clássico RexPa e do Corinthians, o torcedor poderá comprar a casadinha (um ingresso para cada jogo), no valor de R$100 arquibancada e cadeira lado A R$180. A torcida também terá a opção de comprar a entrada somente para o RexPa. Neste caso, o bilhete estará custando arquibancada Lado A R$50 e cadeira Lado A R$80. Já os ingressos apenas para o jogo da Copa do Brasil, o valor da arquibancada R$80, cadeira Lado A R$150, cadeira visitante Lado B R$200 e camarote 15 pessoas valor individual R$250. Restaurante (valor por pessoa) RA1, RA2, RB1 E RB2, ambos no valor de R$250", postou o clube.

Imediatamente, torcedores protestaram, tomando como base o Regulamento Geral das Competições, que determina a igualdade entre os valores nos jogos das competições nacionais. A reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com o presidente Fábio Bentes, que manteve a postura sobre a diferença, alegando que os setores de cadeira cativa A e B não são iguais. "O preço é de acordo com o setor. São setores diferentes, com itens, acessos e custos diferentes", resumiu o mandatário. Após a polêmica, o clube apagou a postagem em uma das redes sociais, sobre a venda de ingressos.

Enquanto isso, o torcedor aguarda ansioso a partida contra o Timão, no próximo dia 12, em Belém. O jogo de volta será no dia 26, em São Paulo. Quem vencer avança às oitavas de final e embolsa uma cota financeira de R$ 3,3 milhões.