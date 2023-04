Remo e Caeté protocolam pedido na FPF e quartas de final do Parazão serão disputadas no Mangueirão

Com as quartas de finais já definidas do Campeonato Paraense, mesmo faltando o clássico Re-Pa para ser jogado, no próximo domingo (9), o Parazão entra em sua fase decisiva e os jogos entre Remo x Caeté sofreram mudanças. As partidas das quartas de final entre Leão Azul e o Caeté serão jogadas todas no Mangueirão. A informação foi confirmada por uma fonte da Federação Paraense de Futebol ao O Liberal.

Os clubes conversaram e decidiram jogar as duas partidas em um “campo neutro”, com o Caeté abrindo mão de atuar em Bragança (PA), no Estádio Diogão, que foi liberado pela FPF, após vistoria no gramado. Outra possibilidade em que o Caeté abriu mão, foi de jogar na cidade em Ipixuna (PA), no Estádio Ipixunão, onde estava mandando suas partidas. Com os jogos no Mangueirão, não caracteriza inversão de mando e com isso está tendo da normalidade no que diz o regulamento do Campeonato Paraense. O pedido de mudança já foi formalizado pelos clubes na Federação Paraense de Futebol (FPF) e em breve serão divulgados horários dos jogos.

Os jogos entre Remo x Caeté estão marcados para Estádio Olímpico do Pará para os dias 15 e 20 de abril. A equipe azulina terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar e o Caeté em oitavo e agora decidem quem avança às semifinais do Parazão. As partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.