Milton Neves chama Remo de 'segundo time do Pará' e de 'baba' para o Corinthians

O jornalista Milton Neves escreveu sobre o sorteio da Copa do Brasil e não teve papas na língua ao falar do confronto entre Remo e Corinthians. Segundo Milton, o Leão é uma 'baba' para o Timão na próxima fase do torneio. Confira o trecho:

"E é claro que, com tanta gente ainda na disputa, teve muito time grande pegando "babas", como o Palmeiras (que novidade), que enfrenta o Tombense; o Atlético-MG, que enfrenta o Brasil de Pelotas; o Corinthians, que pega o Remo (o segundo time do Pará); o Flamengo, que duela com o Maringá; e o Internacional, que vai medir forças com o CSA".

A previsão é que o jogo de ida, com mando do Remo, ocorra no dia 12 de abril, no Mangueirão. Já a volta está marcada para 26 de abril. As datas estão sujeitas a mudanças.