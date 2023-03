Remo x Corinthians: Leão Azul faz o primeiro jogo em Belém na Copa do Brasil

A CBF sorteou nesta quarta-feira (29) os confrontos da Copa do Brasil e também os mandos de campo. O Remo terá pela frente o Corinthians em suas partidas. O Leão Azul irá iniciar a disputa por R$3.3 milhões em casa e a segunda partida será em São Paulo, na Neo Química Arena.

VEJA MAIS

Além dos sorteios dos confrontos, a CBF também realizou o sorteio dos mandos de campo. O Remo vai jogar a primeira em casa e a decisão será de mando do Corinthians. As datas dos jogos ainda não foram definidas pela CBF, porém, as datas bases das partidas estão marcadas para o período de 12 a 26 de abril.