Re-Pa vai ter esquema de segurança reforçado dentro e fora do Mangueirão

O jogo da volta entre Remo e Paysandu, pela semifinal da Copa Verde, nesta quarta-feira (29), vai ter segurança reforçada para os 25 mil torcedores presentes no Estádio do Mangueirão. No setor de camarotes do Lado B, será instalado o Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), para agilizar e controlar as demandas de segurança dentro e ao redor do Estádio.

Com base na primeira partida, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) fez melhorias e vai coordenar as ações. “Tivemos várias reuniões de avaliação do primeiro evento-teste. Apresentamos proposições de melhorias e ajustes necessários, não só para os órgãos de segurança do Estado, como para o órgão do município [Sejel] e aos clubes envolvidos, para que pudéssemos analisar tudo o que ocorreu no clássico do último domingo e preparar o Novo Mangueirão para a abertura oficial, no dia 9 de abril”, declarou Ualame Machado, Secretário de Segurança Pública.

O Re-Pa, que começa às 20h, também vai contar com reforço de mais de dois mil agentes de segurança, sendo 1.300 policiais militares, que vão atuar na garantia da ordem para acesso ao estádio. A Polícia Civil fará o atendimento de ocorrências.

O tráfego de veículos no acesso ao Mangueirão será fiscalizado e ordenado pelo Detran em parceria com a Semob, enquanto o Corpo de Bombeiros fará o monitoramento e fiscalização das áreas. “Estamos preparando tudo para que o espetáculo transcorra dentro da normalidade e o público possa prestigiar o evento e torcer pelo seu time com tranquilidade”, finalizou Ualame Machado.