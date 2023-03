Paysandu chega ao Re-Pa com oito desfalques; veja a lista completa

O técnico Márcio Fernandes já reclama há meses em relação aos constantes desfalques do Paysandu para cada partida. E para o Re-Pa desta quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão, pelas semis da Copa Verde, o cenário não vai mudar. O Papão terá nada menos que oito desfalques.

Desfalques

A lista começa com os atletas que não podem ser inscritos na competição: o lateral-direito Edílson, o lateral-esquerdo Eric Vieira e o meia-atacante Vinícius Leite. Além deles, o zagueiro Naylhor (estiramento no ligamento do joelho) e o atacante Stefano Pinho também estão fora.

No clássico do último domingo (26), o Papão perdeu mais três jogadores, por causa da 'chuva' de cartões vermelhos na partida: o zagueiro Genílson, o volante João Vieira e o meia Gabriel Davis.

É preciso ter cabeça

Com a necessidade de reverter o marcador, o Paysandu precisa manter a cabeça no lugar. É a ideia defendida pelo menos pelo zagueiro Bocanegra, que falou sobre as expulsões e apontou que está tudo em aberto no clássico.

"A arbitragem precisa entender que clássicos são assim, jogos de pegada. É muito importante a questão do psicológico do time também, manter a cabeça no lugar. O jogo não está decidido ainda. Temos mais 90 minutos para trabalhar. Jogamos os primeiros 20 minutos com posse de bola, que permitiu jogar no campo deles. A intenção é essa, vai ser 11 contra 11, ter a pressão alta e procurar a vitória", comentou.

