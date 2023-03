Re-Pa da Copa Verde: CBF escala árbitro da classificação bicolor nas quartas; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta segunda-feira (27) que o árbitro Dyorgines Jose Padovani de Andrade, do Espírito Santo, apitará o Re-Pa de quarta-feira (29), às 20h, no Estádio do Mangueirão. A partida é válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa Verde.

Uma curiosidade é que o árbitro escolhido apitou o jogo da classificação do Paysandu contra o Princesa-AM, nas quartas de final, na Curuzu. A partida terminou empatada, sem gols, e o Papão levou nos pênaltis.

Dyorgines será auxiliado pelos também capixabas Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti. Os paraenses Djonaltan Costa de Araujo e Jakeline Ribeiro Portilho serão o quarto árbitro e a analista de campo respectivamente.

Com a vitória do Remo no jogo de ida por 1 a 0, o Leão Azul entra em campo com a vantagem do empate. O Paysandu precisa vencer por um gol de vantagem para levar para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais de diferença, o Papão se classifica.

