Lateral do Paysandu sobre jogo de volta do Re-Pa da Copa Verde: 'Vamos sair comemorando'

A derrota do Paysandu para o Remo no primeiro jogo das semis da Copa Verde ainda dá o que falar. Nesta segunda-feira (27), o lateral-esquerdo titular da equipe, Eltinho, lamentou o resultado, mas garantiu que o grupo mantém a confiança no trabalho. Além disso, o defensor declarou que o Bicola é quem vai rir por último.

"A gente confia em todo mundo que está aqui, confia no apoio do nosso torcedor, da nossa comissão e diretoria. A gente busca melhorar a cada dia, ontem tivemos uma melhora, mas não veio a vitória. Tenho certeza que vamos conseguir na quarta-feira e sair comemorando", afirmou Eltinho.

Com exceção de uma falta cobrada por Ricardinho no primeiro tempo e uma finalização de Samuel Santos, no início da etapa final, o Paysandu não assustou o Remo com chances reais de gol. Eltinho reforçou que isso é uma característica de um clássico e que atrás, o goleiro Thiago Coelho, por exemplo, praticamente não trabalhou.

"É um clássico difícil, onde as chances são bem pequenas. O Thiago não fez grandes defesas. A gente vem trabalhando isso e espero que, na quarta-feira (29), a gente possa criar bastante, fazer o gol e sair com a classificação. O clássico e a classificação estão em aberto", concluiu.

Como mencionado por Eltinho, na quarta-feira (29), às 20h, no Estádio do Mangueirão, a dupla Re-Pa faz o clássico da volta. Em caso de empate, o Remo avança para a final. Se o Paysandu ganhar por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Vitória por mais de um de vantagem, o Bicola chega a mais uma decisão.

