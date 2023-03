Re-Pa da Copa Verde: Paysandu inicia venda de ingressos e sócios-torcedores entram com carteirinha

Precisando da vitória para buscar a classificação para a final da Copa Verde, o Paysandu quer o apoio da torcida contra o Remo, maior rival, no jogo de volta da semifinal da Copa Verde. A diretoria bicolor iniciou nesta segunda-feira (27) a venda de ingressos para o clássico da próxima quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão.

Os ingressos para o lado bicolor estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Ananindeua. O ingresso de arquibancada está custando R$60, já a cadeira está no valor de R$100. O torcedor alviceleste pode adquirir o ingresso através do site.

Sócios-torcedores

O Paysandu foi bastante criticado pelos torcedores na última partida, pois os sócios tinham que trocar ingressos na Curuzu ou na Sede Social, porém, no jogo da próxima quarta-feira (29), os sócios-torcedores do Papão poderão entrar ao estádio normalmente com a sua carteirinha.

Meia-entrada

Os estudantes precisam realizar uma reserva de bilhetes no site do Paysandu, nesta segunda-feira (27), a partir das 18h. A retirada do ingresso estudantil será amanhã (28), das 13h às 18h, no Estádio da Curuzu. Os estudantes precisam levar a carteira de meia-entrada, além de esquema de vacinação completo e documento oficial com foto.

Gratuidades

O Paysandu informou que os bilhetes para idosos e pessoas com deficiência serão distribuídos na terça-feira (28), no horário de 13h às 18h, no Estádio da Curuzu.