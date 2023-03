Cuiabá vence o Goiás, garante vantagem e pode reeditar final da Copa Verde contra Remo ou Paysandu

O Cuiabá-MT garantiu a vantagem para o jogo de volta da semifinal da Copa Verde 2023. O Dourado venceu o Goiás-GO, na noite de ontem, na Arena Pantanal, pelo placar de 1 a 0 e levou a vantagem do empate no jogo de volta da semifinal da competição regional, marcado para a quarta-feira (29), em Goiânia (GO).

Assista ao gol do Cuiabá

O gol do Dourado foi marcado por Ronald, um golaço, de fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro Tadeu. A equipe do Mato Grosso (MT) busca o tricampeonato da Copa Verde e poderá reeditar finais contra Remo ou Paysandu, clubes que o Cuiabá derrotou nas decisões em que disputou nos anos de 2015 (Remo) e 2019 (Paysandu).

Por outro lado, o Goiás busca o título inédito da Copa Verde. O clube goiano chegou pela primeira vez à semifinal da Copa Verde e terá que reverter a vantagem do Cuiabá no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (29), às 19h, no Estádio Hailê Pinheiro, em Goiânia (GO). O Esmeraldino terá que vencer por dois gols de diferença para avançar à final, caso vença apenas por um gol de diferença, a vaga na decisão da Copa Verde será decidida nos pênaltis.