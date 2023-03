Com briga e cinco expulsões, Remo vence o Paysandu no Mangueirão pela semis da Copa Verde

Na reabertura do Mangueirão, o Leão Azul foi o “patrão” e venceu o Paysandu por 1 a 0, na tarde deste domingo (26), no Colosso do Bengui, pela semifinal da Copa Verde 2023. Com o resultado, o Remo conquistou a vantagem do empate no jogo de volta, na próxima quarta-feira (29), às 20h, também no Mangueirão, para avançar à final da competição regional.

Com gol do experiente Muriqui, em um contra-ataque rápido, preciso e fatal do Leão. O atacante teve calma, armou e finalizou de forma certeira e garantiu a 12ª vitória do Remo na temporada em 13 jogos.

O primeiro clássico Re-Pa de 2023 teve um primeiro tempo de domínio do Remo, porém, com os dez primeiros minutos de um Paysandu aguerrido, marcando em cima, tendo as ações do jogo nas laterais e não deixando o Remo jogar. Mas depois disso o Remo foi “patrão” da partida.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo “acalmou” a partida, botou a bola no chão e foi dominando, ganhando espaço até ter todas as ações do jogo. Pablo Roberto no meio de campo teve muita liberdade e conseguia colocar o Remo bem ofensivamente.

Pablo Roberto foi o melhor em campo pelo Remo (Cristino Martins / O Liberal)

Não demorou muito para o Leão abrir o placar em um contra-ataque de almanaque. O Papão cobrou escanteio, a bola foi rebatida e o contra-ataque deu início, Pablo Roberto recebeu de Muriqui, que avançou e achou o próprio atacante, que entrou na área e finalizou na saída do goleiro Thiago Coelho, explodindo de felicidade o lado A do Colosso do Bengui, aos 27 minutos.

Atacante Muriqui fez a a alegria do torcedor azulino (Thiago Gomes / O Liberal)

Atrás do placar, o Paysandu foi ao ataque para tirar o prejuízo e deu ao Remo mais espaço. O clube azulino tentava as jogadas pelos lados com Leonan e Lucas Mendes, sempre com cruzamentos na área bicolor, que conseguiu se segurar na primeira etapa.

Na volta do intervalo o técnico Márcio Fernandes veio com uma mudança, entrou Gabriel Davis no lugar de Jiménez e a torcida bicolor reclamou muito da substituição. Em campo, o Paysandu voltou melhor, com mais posse de bola e sempre rondando a área remista. Vários cruzamentos foram realizados na área do Remo, mas sem muita objetividade. Já a equipe azulina sempre buscando encaixar um contra-ataque.

Festival de expulsões

O primeiro expulso foi o zagueiro Genilson, que cometeu falta em Muriqui e recebeu o segundo amarelo. Dois minutos depois foi a vez de Diego Tavares, que deixou o braço no defensor do Papão e também levou o vermelho. Minutos depois Richard Franco, do Remo, cometeu falta, os jogadores do Paysandu não gostaram e a confusão começou. O árbitro não pensou duas vezes e deu o vermelho para Ricchard Franco, do Remo e João Vieira, do Paysandu.

Com mais espaço em campo, o Remo tentou matar a partida. O técnico Marcelo Cabo colocou os atacantes Ronald e Jean Silva. E foi em uma jogada da dupla que o Leão encaixou um contra-ataque que resultou em mais uma expulsão, dessa vez de Gabriel Davis, que estava improvisado de zagueiro, parou Ronald com falta e foi para o vestiário mais cedo.

Reta final

O Remo pressionou, buscou jogadas em profundidade explorando a velocidade de Ronald. O atacante remista entrou bem, infernizou pelo lado esquerdo do ataque azulino e o Paysandu se segurou. Os atletas bicolores exaustos em campo, seguravam as jogadas, ficavam com a bola, gastavam o tempo para impedir as chegadas azulinas.

Torcedor azulino fez a festa (Cristino Martins / O Liberal)

Agenda

Com a vitória, o Remo conquistou a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (29), também no Mangueirão. Já o Paysandu precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a vaga. Caso o Papão vença por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Ficha técnica – Paysandu 0 x 1 Remo – semifinal da Copa Verde 2023

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão – Belém (PA)

Data: 26.03.2023

Horário: 16h

Competição: semifinal da Copa Verde, primeiro jogo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires e Djonaltan Costa de Araújo

Quarto árbitro: Jakeline Ribeiro Portilho

Cartões amarelos: Ricardinho (PAY); Leonan e Anderson Uchôa (REM)

Cartões vermelhos: Genílson, João Vieira e Gabriel Davis (PAY); Diego Tavares e Richard Franco (REM)

Gol: Muriqui (27’/1T)

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Henríquez Bocanegra, Genílson e Eltinho; Jiménez (Gabriel Davis), João Vieira e Ricardinho; Vicente (Alex Matos), Bruno Alves e Mário Sérgio (Hernández). Técnico Márcio Fernandes.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo. Diego Guerra e Leonan (Raí); Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto (Ronald); Pedro Vitor (Jean Silva), Diego Tavares e Muriqui (Paulinho Curuá). Técnico: Marcelo Cabo.